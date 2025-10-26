Óscar López adverteix a Junts que han de "triar entre l'Espanya del nodo o l'Espanya moderna"

BARCELONA, 26 oct. (EUROPA PRESS) -
El ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, ha advertit a Junts que han de "triar entre l'Espanya del nodo o l'Espanya moderna", davant de la reunió que l'executiva de Junts celebrarà aquest dilluns.
"Espanya avança en drets i econòmicament. No veig cap sentit a interrompre aquest avanç", ha defensat en una entrevista concedida a 'La Vanguardia', recollida per Europa Press aquest diumenge.
També ha defensat el paper del president del Govern, Pedro Sánchez, del que ha dit que és "el gran modernitzador de l'economia espanyola i la prova del cas d'èxit de la socialdemocràcia".
Preguntat pels presumptes casos de corrupció que han afectat al PSOE, ha dit que han actuat amb "contundència i rapidesa" i ha remarcat que no són el mateix que el PP, textualment.
CRÍTIQUES Al PP
"És veritat que els mesos de juny i juliol van ser durs, però el PSOE va reaccionar amb contundència i claredat", ha expressat, i ha afegit que el Govern encara té recorregut davant de l'alternativa d'un Govern liderat pel president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que segons ell només proposa fang, en les seves pròpies paraules.
A més, ha afirmat que les propostes del PP s'apropen a les de Vox: "a força de copiar els discursos i les propostes de Vox, només s'assembla i per tant només enforteix a Vox. Aquest és el drama: una dreta rendida a la ultradreta".
Preguntat per si el Govern continuarà si no s'aproven pressupostos ha dit que "no només pot, deu", perquè, al seu semblar, Espanya està creixent econòmicament, crea ocupació i retalla el dèficit i el deute.
ILLA
També s'ha referit al president de la Generalitat, Salvador Illa, del que ha dit que "el seu principal encert és que la seva agenda és la de la gent".
"En política fa falta molta més gent com Illa, i molta menys com Ayuso", ha dit respecte a la presidenta de la Comunitat de Madrid, a la qual ha qualificat com a presidenta alegal, textualment.
Ha insistit en la seva crítica a Ayuso que, al seu parer, "no compleix amb la llei de memòria, la de l'avortament o la d'habitatge. Però són lleis aprovades per a tot el territori".