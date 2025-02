Ortuzar i Turull comparteixen que "hi ha una finestra d'oportunitat" per al "reconeixement nacional basc i català"

BILBAO 27 febr. (EUROPA PRESS) -

El president del PNB, Andoni Ortuzar, i el secretari general de Junts, Jordi Turull, han compartit que "hi ha una finestra d'oportunitat" amb el govern de Pedro Sánchez per "buscar una solució a la qüestió catalana i basca", amb el seu "reconeixement nacional", tal com ha assegurat aquest dijous el líder jeltzale.

Ortuzar, que ha presentat Turull en l'esmorzar de Fórum Europa-Tribuna Euskadi celebrat a Bilbao, l'ha descrit com "una persona clau per a Catalunya". "És bo que Euskadi i Catalunya mantinguin aquests llaços que hem tingut històricament", ha subratllat.

En la seva opinió, "hi ha una finestra d'oportunitat, malgrat totes les dificultats" existents en l'actual panorama polític "tan complex" al Congrés dels Diputats i, en aquest sentit, considera que "cal ser optimistes".

"Compartim el diagnòstic que cal lluitar perquè aquesta finestra d'oportunitat fructifiqui i que tant de bo siguem capaços de buscar una solució a la qüestió nacional catalana i a la qüestió nacional basca més aviat que tard, i en la qual puguem conviure harmònicament, cadascú content amb el reconeixement de la seva nació i col·laborant entre tots per fer una Europa millor", ha ressaltat.

El líder jeltzale ha mostrat el convenciment que Turull "és aquí, i el PNB també serà aquí". "Continuarem junts en aquest camí", ha remarcat.