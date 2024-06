Ortuzar diu que un "veritable continent europeu" ha de saber "donar recer" a "diferents realitats i nacions"

Destaca que CEUS és "descaradament proeuropeista" quan sembla que estan "més en voga les forces d'ultradreta i l'euroescepticisme"



BARCELONA, 1 juny (EUROPA PRESS) -

El president de l'EBB d'EAJ-PNB, Andoni Ortuzar, ha afirmat que un "veritable continent europeu" ha de saber "donar recer" a les "diferents realitats, pobles, nacions i comunitats que el componen" i ha dit que "la veu d'Euskadi ha d'estar present a Brussel·les i per això cal votar".

Ortuzar, en unes declaracions prèvies abans de participar aquest dissabte a Barcelona en un acte polític organitzat per Treballem per Catalunya en el marc de la campanya de les eleccions europees, ha dit que, en aquests comicis, els ciutadans europeus "s'hi juguen el seu futur, s'hi juguen qui els governarà".

Segons ha dit, hi ha "una falsa llegenda que Europa no és a prop, que no influeix en les nostres vides i que no serveix per res", però "la realitat és que el 80% de les decisions que afecten la nostra vida ja es prenen en les institucions europees, a Brussel·les, a Estrasburg, al Parlament Europeu i a la Comissió Europea".

"Nosaltres som una coalició basca, canària, balear, que ha tingut adhesions a Catalunya, a Galícia i en altres punts de l'Estat, tenim una visió perifèrica de l'Estat i som descaradament proeuropeistes en un moment en el qual sembla que estan més en voga les forces d'ultradreta i l'euroescepticisme", ha apuntat.

Ortuzar ha apostat per una Europa "més forta, més sobirana, més oberta cap enfora perquè els que vulguin venir puguin venir de manera ordenada" i també "oberta cap endins perquè realitats com Euskadi, Catalunya, Canàries i Galícia puguin tenir la seva pròpia veu i puguin defensar directament els seus interessos a Europa".

El dirigent jeltzale ha considerat compatible "fer una Europa més forta, més unida i amb més competències en la qual els Estats es vagin difuminant i aquests egoismes estatals vagin donant pas a un veritable ànim de ciutadania europea, de continent europeu" amb "saber donar recer a les diferents realitats, pobles, nacions i comunitats que el componen".

En aquesta línia, Andoni Ortuzar ha defensat un continent europeu que "ha de ser agent de democràcia, de pau, de desenvolupament i de respecte als drets humans". "En un moment en el qual el món està passant per problemes, per incerteses i per conflictes bèl·lics, Europa ha de ser un far de pau i de respecte als drets humans, i ha de tenir, per tant, una política exterior molt potent", ha considerat.

Al mateix temps, ha remarcat que un "veritable" continent europeu "ha de saber donar recer a les diferents realitats, pobles, nacions i comunitats que el componen" perquè el lema d'Europa és "Units en la diversitat" i "la diversitat d'Europa també és a Euskadi, a Catalunya, a Canàries, a Balears i a tantes i tantes nacions i regions que la componem".

Per això, ha dit que l'eix prioritari de la coalició és que Europa "ha de ser més permeable a les nostres realitats i a les nostres llengües" i ha recordat que el PNB és partidari de l'oficialitat del català, del basca, del gallec, en les institucions europees.

Segons ha dit, Europa "s'ha de construir des de baix cap amunt, imperant el principi de subsidiarietat i que des de baix, els que estem més a prop dels ciutadans, puguem fer arribar la veu de la ciutadania a Brussel·les". En el fons, ha dit, defensen "més i millor Europa i una Europa més plural i més diversa".

PARTICIPACIÓ

Davant les enquestes que apunten a una baixa participació, per sota del 50%, en les eleccions europees, que, en aquesta ocasió, no coincideixen amb altres comicis, Ortuzar ha recordat que, fa deu anys, quan també es van celebrar en solitari, "hi va haver una participació molt baixa".

A més, ha assenyalat que arriben "després d'un cicle electoral, tant a Euskadi com a Catalunya, intens, que pot enganxar la ciutadania una miqueta cansada de la política". A més, ha reconegut que "amb tant soroll com hi ha a Madrid", la ciutadania "probablement estigui allunyada del que està passant i el que s'està jugant avui dia en aquestes eleccions".

Per Ortuzar, una baixa participació seria "una pena" perquè aquestes eleccions "són molt importants per al futur d'Europa, de catalans i de bascos", per la qual cosa ha animat la gent a participar. "La veu d'Euskadi, la veu de Catalunya, la veu de Canàries, ha d'estar present a Brussel·les i per això cal votar", ha reiterat.