Ortuzar: la ciutadania opta per un Govern basc liderat pel PNB i "plural"

Imanol Pradales: "Donaré tot per Euskadi, tots i cadascun dels dies"



BILBAO, 21 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de l'EBB del PNB, Andoni Ortuzar, ha afirmat aquest diumenge que la ciutadania basca ha optat per un Govern liderat per la formació jeltzale i per un Govern Basc "plural", tasca que emprendran immediatament. I el candidat a lehendakari, Imanol Pradales, ha assegurat que donarà "tot per Euskadi, tots i cadascun dels dies".

Ortuzar ha comparegut a la seu de Sabin Etxea de Bilbao amb el candidat a lehendakari, Imanol Pradales; l'actual president del Govern Basc, Iñigo Urkullu, i membres de l'Executiva i altres candidats del PNB, i els militants jeltzales els han esperat al crit "Ari, ari, ari, Pradales Lehendakari", en una nit amb un empat a escons amb EH Bildu, però amb una victòria en vots dels jeltzales, 30.000 més.

Les eleccions basques d'aquest 21 d'abril han culminat amb el PNB i EH Bildu empatats a 27 escons, encara que els jeltzales són la força més votada, mentre que el PSE-EE, el seu soci de Govern fins ara, ha aconseguit 12 parlamentaris, amb el que podrien sumar de nou majoria absoluta.

Després d'agrair "vivament" la confiança dipositada en el seu partit per la societat basca i el suport popular que ha rebut, Ortuzar ha reconegut que aquests resultats tenen "un clar missatge d'avançar i de millorar".

Per això, ha assegurat que treballaran pel "benestar de bascos i basques", garantint "uns serveis públics de qualitat i un autogovern fort". "No defraudarem aquesta confiança i ens deixarem la pell per construir una convivència sana i governar per totes i per a tots", ha assegurat.

En aquest sentit, ha afirmat que assumeixen "des d'ara la responsabilitat de liderar el procés de constituir" l'Executiu basc, i es posaran en contacte amb la resta de formacions polítiques amb aquest objectiu.

Andoni Ortuzar, que ha felicitat Imanol Pradales per la victòria, però també perquè avui és el seu aniversari, ha agraït a més la tasca desenvolupada per Urkullu al capdavant de l'Executiu basc durant els últims dotze anys. "Donaré tot per Euskadi, tots i cadascun dels dies", ha asseverat Pradales.