Orriols segueix l'escrutini a la seu electoral d'Aliança Catalana a Ripoll (Girona)

RIPOLL (GIRONA), 12 maig (EUROPA PRESS) -

La candidata d'Aliança Catalana (AC) Sílvia Orriols segueix l'escrutini de les eleccions al Parlament d'aquest diumenge a la seu de la seva formació a Ripoll (Girona).

Després dels primers 45 minuts de recompte, Orriols ha compartit en un missatge a X recollit per Europa Press: "Alea jacta est".

Els sondejos publicats aquest diumenge a tancament dels col·legis electorals indiquen que el partit que encapçala Orriols podria entrar per primera vegada al Parlament, amb entre 1 i 7 diputats segons les estimacions de Sigma Dos per a 3Cat i RTVE (1-3), Sociométrica per a 'El Español' (3-5) i Gesop per a 'El Periódico' (4-7).