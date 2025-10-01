Orriols retira la prohibició del vel islàmic de la nova ordenança de civisme de Ripoll

GIRONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
La líder d'Aliança Catalana (AC) i alcaldessa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, ha retirat la prohibició del vel islàmic als equipaments municipals en la modificació de l'ordenança de civisme de la ciutat, que ha estat aprovada en el ple d'aquest dimarts.
AC va mirar d'aprovar l'ordenança incloent la prohibició del vel islàmic en el ple del mes de febrer però els grups de l'oposició la van rebutjar i, finalment, després de retirar aquest punt, ha rebut el suport de Junts i Som-hi Ripoll.
Un cop aprovada inicialment, s'obre un període de 30 dies per presentar al·legacions a la norma, que incorpora canvis com la prohibició de vendre alcohol i tabac a partir de les 22 hores als supermercats de la ciutat --a les 20 hores al Barri Vell-- i la restricció de jugar a pilota fora de les pistes dissenyades per a aquest ús a partir dels 8 anys.