Orriols perd la moció de confiança a Ripoll (Girona) després de no poder aprovar els Pressupostos

L'oposició té 30 dies per conformar una alternativa, o els comptes s'aprovaran automàticament

GIRONA, 23 gen. (EUROPA PRESS) -

L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha perdut aquest dijous la moció de confiança que ella mateixa va convocar després de no poder aprovar els Pressupostos, amb els únics vots a favor de la seva formació (6) i els vots en contra de l'oposició al complet --Junts (3), ERC (3), PSC (2), CUP (2) i Som-hi Ripoll (1)--.

"No presento aquesta qüestió de confiança per perdre el càrrec. La presento per desencallar el pressupost municipal i poder continuar governant", ha defensat Orriols abans de la votació del ple.

Orriols va plantejar la moció de confiança després que aquest dilluns tota l'oposició rebutgés el seu projecte de pressupost pel 2025 i, en haver-la perdut, els grups de l'oposició tenen 30 dies per conformar un govern alternatiu (que requereix de la majoria absoluta del ple).

En cas contrari, Orriols es mantindria en el càrrec i els pressupostos s'aprovarien de forma automàtica, a diferència del que va passar l'any passat, quan l'alcaldessa va optar per una pròrroga en comptes d'aprovar nous comptes.

Orriols ha criticat que els grups han rebut pressions dels líders d'ERC i Junts, Oriol Junqueras i Carles Puigdemont, respectivament, per votar en contra dels comptes: "El poble ja sap que això no va de pressupostos, això va d'arrabassar-me la vara".

Així mateix, ha assegurat que el pressupost presentat és "digne" i garanteix els serveis de qualitat, i ha rebutjat la possibilitat de proposar una pròrroga pressupostària.

GRUPS MUNICIPALS

Durant el ple, els regidors han votat un a un i en veu alta la moció de confiança i, després del discurs d'Orriols, han defensat la seva posició, excepte ERC, que ha decidit no intervenir.

La regidor de Junts Maria Soldevila ha criticat que Orriols sempre vol imposar el seu criteri, la qual cosa li impedeix arribar a acords amb la resta de grups municipals, i el regidor del PSC Enric Pérez ha lamentat que no hagi volgut tenir en compte les seves esmenes als Pressupostos: "Les regles del joc i el tauler estan clars".

Per al regidor de la CUP-Alternativa per Ripoll Daniel Vilaseca, els comptes presentats per Orriols no donen resposta a "les necessitats reals" dels veïns, i el regidor de Som-hi Ripoll Joaquim Colomer ha enlletgit que l'actual govern municipal no ha gestionat els problemes de la ciutat.