Orriols no descarta aliances municipals amb Junts si "sap aplicar" el programa d'AC

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
Afirma que el candidat a Barcelona serà un home conegut i que ella repetirà a Ripoll
BARCELONA, 17 febr. (EUROPA PRESS) -
La líder d'Aliança Catalana (AC) i alcaldessa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, no ha descartat formar governs municipals amb Junts: "Si Junts sap aplicar el nostre programa no tenim cap problema a formalitzar governs amb ells", ha expressat.
Ho ha dit aquest dimarts durant un esmorzar informatiu organitzat per Nueva Economía Fórum a Barcelona, en el qual ha sostingut que entraran a formar govern si això no implica renunciar al seu programa electoral.
"Som un partit polític, i això ho hem afirmat contundentment, que no ha vingut aquí a fer coalicions en base a renúncies", ha insistit.
LA INFLUÈNCIA D'AC
Orriols ha assegurat que AC està condicionant "tot l'àmbit polític", i ha posat d'exemple que, abans de la irrupció del seu partit, VOX no feia servir el català per intervenir al Parlament i que Junts no havia impulsat la fiscalització del padró municipal, segons ella.
També ha criticat l'activitat dels partits catalans al Congrés i ha dit que les formacions catalanes que han anat a Madrid "no ho han fet per defensar l'interès comú dels catalans, sinó per interessos clarament partidistes".
LLISTES MUNICIPALS
Sobre les llistes d'AC de cara a les municipals del 2027, ha explicat que prioritzaran "clarament" els municipis on poden aconseguir més representants i ha assegurat que ella encapçalarà la llista a Ripoll perquè és un projecte que vol continuar desplegant, textualment.
També s'ha referit a la candidatura de Barcelona en què, ha afirmat, el cap de cartell del seu partit serà un home conegut, en les seves paraules.
Així, ha sostingut que reivindiquen la capitalitat de Barcelona: "Volem que recuperi el pes econòmic i de prestigi que havia tingut i que ha anat perdent per culpa d'aquesta desinversió d'Espanya i la connivència de les forces polítiques que presideixen la Generalitat", ha dit.
DONALD TRUMP
Preguntada per les polítiques en matèria d'immigració del president dels EUA, Donald Trump, ha afirmat que no comparteixen algunes de les imatges que s'han vist: "No dic que comparteixi al 100% les polítiques de Trump, però sí que comparteixo el fet que hi hagi per primera vegada tot un seguit de polítics que compleixen els seus programes" cosa que, segons ella, també fa la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni.
En aquesta línia, sobre Trump, ha afegit que, en cas de ser elegida presidenta de la Generalitat, no li trucaria "directament" si no tingués res a proposar-li.
INDEPENDÈNCIA
En referència als passos que seguiria per declarar la independència de Catalunya si AC entrés al Govern ha defensat una declaració unilateral.
"Aquí entraríem en el que nosaltres considerem que seria un escenari Lituània, Estònia, on no hi hauria realment un atac militar fort ni greu com la balcanització, per dir-ho d'alguna manera, i on l'Estat espanyol seria incapaç d'ocupar militarment Catalunya", ha explicat, i ha afegit que prèviament s'haurien d'haver fet passos per garantir l'autosuficiència, en les seves paraules.
UNIÓ EUROPEA
Sobre la Unió Europea (UE) ha afirmat que representen "segurament una visió euroescèptica" i ha afegit que no creuen en la UE ni en els seus dogmes, textualment.
No obstant això, ha dit que en cas que Catalunya es convertís en un país independent serien els catalans els qui haurien de decidir si formar part o no de la UE mitjançant un referèndum: "Ha de ser una de les primeres votacions que cal fer", ha afegit.
IMMIGRACIÓ
En referència a la línia del seu partit quant a les polítiques d'immigració ha defensat que hi ha "molta gent que viu, neix i treballa a Catalunya i mai no seran catalans".
En aquest sentit, preguntada per la proposta de Vox i el PP al Congrés per prohibir el burca i el nicab en espais públics ha dit que és una cosa que AC ja ha presentat al Parlament: "En aquest sentit estem avançats, no? Som pioners", ha expressat.