Orriols nega que influís en la contractació de la seva filla com a policia local de Ripoll (Girona)

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
GIRONA, 29 jul. (EUROPA PRESS) -
L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha negat aquest dimecres haver influït en la contractació de la seva filla com a policia local i ha defensat que va obtenir "la millor nota en un procés de selecció reglat" per a una plaça d'urgència.
Ho ha dit en una declaració davant els mitjans després que el grup de Junts per Ripoll hagi demanat a Orriols que delegui les competències de la Regidoria de Seguretat per evitar un "conflicte d'interessos" després de la incorporació de la seva filla al cos.
"El procés de selecció ha estat impol·lut, i tots els regidors tenen accés a aquest expedient per comprovar-ho. Però el que els interessa no és l'expedient que demostra que no hi ha hagut cap mena de tracte de favor ni d'interferència. El que els interessa és fer córrer rumors", ha lamentat l'alcaldessa.
Segons ha explicat, es va obrir una convocatòria de places d'urgència davant la manca d'efectius per cobrir les baixes i el període vacacional: "La meva filla, que fa temps que estudia per presentar-se a les oposicions de policia, s'hi apunta com qualsevol altre ciutadà major d'edat".
Ha dit que com a alcaldessa no pot beneficiar ni perjudicar ningú servint-se del seu càrrec: "I és exactament el que he fet. Mantenir-me al marge del procés de selecció tal com marca la llei", com diu que fa en tots els que impulsa el consistori.
Segons ella, el procés de selecció ha estat impol·lut, i ha criticat la proposta de Junts de delegar competències: "La policia local no penja de la Regidoria de Seguretat i Immigració com es pensa, sinó directament de batllia. Què vol, que renunciï a la batllia? A mi d'aquí només me'n treuran els ripollesos".