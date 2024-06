Orriols insta a expulsar d'AC l'alcalde de Ribera d'Ondara per comentaris anti-LGTBI

LLEIDA, 25 juny (EUROPA PRESS) -

La líder d'Aliança Catalana, diputada i alcaldessa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, ha instat aquest dimarts la resta de membres de la formació a expulsar de les seves files l'alcalde provisional de Ribera d'Ondara (Lleida), Albert Puig, per uns comentaris contra la comunitat LGTBI a través de la xarxa social X.

"Aliança Catalana defensarà sempre els drets i interessos dels catalans, independentment de la seva sexualitat. No admetrem cap actitud homòfoba dins les nostres files ni als nostres carrers", ha expressat Orriols en un missatge a X recollit per Europa Press.

Orriols ha informat que, com a presidenta i cofundadora d'AC, ha sol·licitat a la resta dels membres de la direcció del partit l'expulsió de Puig, i que l'alcalde deixi de fer servir les sigles d'AC per "emetre discursos que contradiuen els objectius fundacionals del partit".

Minuts després de la petició d'Orriols, el mateix alcalde de Ribera d'Ondara, en un altre missatge a través d'X recollit per Europa Press, ha rectificat el comentari que va fer contra la comunitat LGTBI.

"Crec fermament que totes les persones som iguals independentment de la nostra orientació sexual. Per això vull demanar disculpes sinceres per les meves paraules. Em vaig expressar molt malament. Ho lamento profundament si he ofès algú i reconec el dany que poden haver causat", ha assegurat Puig.