Orriols diu que AC "s'ha equivocat" en no donar suport a sancionar Vox per dir 'assassí' a Companys

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
El PP, Vox i AC ho havien votat aquest mateix dimarts en la Junta de Portaveus del Parlament
BARCELONA, 22 set. (EUROPA PRESS) -
La líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha afirmat que la diputada del seu grup Rosa Maria Soberana "s'ha equivocat" en donar suport a la petició de Vox a la Mesa del Parlament de reconsiderar les sancions al seu portaveu, Joan Garriga, per titllar d''assassí' l'expresident de la Generalitat Lluís Companys.
Ho ha dit en una publicació a X recollida per Europa Press, després que aquest mateix dimarts la Junta de Portaveus hagi abordat les peticions de Vox de reconsiderar les amonestacions a Garriga per incompliment del codi de conducta de la cambra.
AC ENTRARÀ UN ESCRIT A LA MESA
En un altre missatge a X, Soberana ha explicat que s'ha "equivocat en el sentit del vot sobre la sanció pels cartells de Vox" i ha afegit que AC no està a favor de retirar la sanció a Garriga, que condemnen els cartells contra Companys i que entraran un escrit a la Mesa per deixar-ne constància.
A Garriga li van aplicar una falta lleu per les seves declaracions sobre l'expresident després de l'acte en honor a Companys al Parlament l'any passat, i per acusar els socialistes de "gastar-se els diners en drogues i putes" en un ple el maig del 2025.
En la reunió d'aquest dimarts, segons han explicat fonts coneixedores, el PP i AC li han traslladat el seu suport votant a favor de la sol·licitud de reconsideració a la Mesa, que ara treballa per redactar una resposta a aquesta sol·licitud.
En una publicació a X, el portaveu de la CUP Dani Cornellà ha acusat Orriols de mentir i ha afirmat que no es tracta d'un error puntual de la diputada: "En la Junta de Portaveus sempre heu donat suport a Vox en aquesta qüestió".
JOAN GARRIGA
En una roda de premsa posterior a la cambra catalana, Joan Garriga ha assegurat que han vist nervis en els membres de la Mesa "perquè saben que tenen les de perdre i que fins i tot si no ho reconsideren i no aproven reconsiderar i anul·len les sancions, seran recorregudes" i creu que guanyaran als tribunals ordinaris o al Tribunal Constitucional.
El diputat de Vox Sergio Macián ha estat l'encarregat de defensar la petició de reconsideració basant-se, segons Garriga, en els principis bàsics de l'activitat parlamentària: el principi de legalitat, el principi d'inviolabilitat, el principi de llibertat d'expressió i d'opinió i el lliure exercici de l'activitat parlamentària i de representació.
Segons les mateixes fonts parlamentàries, AC no ha demanat la reconsideració de la sanció interposada a Orriols per acusar la diputada d'ERC Najat Driouech de "normalitzar la misogínia i el fonamentalisme islàmic" per portar vel en seu parlamentària.