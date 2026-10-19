Orriols creu que Junts intenta "plagiar en part" el discurs d'AC però sense credibilitat

BARCELONA, 19 oct. (EUROPA PRESS) -
La líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha afirmat aquest dilluns que Junts intenta "plagiar en part" el discurs d'AC perquè considera que el seu partit ha aconseguit calar en la població i en l'opinió pública, tot i que ha assegurat que els postconvergents ho fan amb una credibilitat que a parer seu és de zero.
"Han format part de governs, han tingut incidència en altres governs i no han aplicat mai les polítiques que ara defensen", ha dit en una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press, en la qual ha atribuït els moviments de Junts al fet que les enquestes no els són favorables.
Ha exemplificat aquest argument en la immigració, ja que assegura que en el passat membres de Junts defensaven el tancament dels centres d'internament d'estrangers (CIE) i la regularització massiva d'immigrants i ara demanen limitar-la: "Això no ho deien quan AC no apareixia en les enquestes"
Ha expressat que el fet que Junts s'hagi mantingut "en l'ambigüitat per captar el màxim possible d'electors" ja no funciona en una societat polaritzada.
ELECCIONS
Ha defensat que AC no es presenti a les eleccions generals del 29 de novembre: "No som espanyols. No hem vingut a condicionar la política dels espanyols i de la mateixa manera que no participem en les eleccions italianes o alemanyes".
Ha sostingut que "qualsevol govern de Madrid atempta directament amb els drets i interessos dels catalans independentment de les sigles".
HABITATGE
Preguntada per la crisi de l'habitatge, Orriols ha atribuït la situació a la "mala" planificació demogràfica que s'ha fet i apunta que el que qualifica d'immigració massiva i sobrepoblació ha condicionat tots els àmbits de Catalunya.
Ha proposat una moratòria en immigració per limitar l'entrada de migrants i ha criticat l'intervencionisme i que no s'hagi prioritzat la rehabilitació dels barris vells de les ciutats.
PENSIONS, EDUCACIÓ I SALUT
Sobre el sistema de pensions, l'ha qualificat d'"estafa piramidal" i ha recomanat adaptar el sistema a models europeus que comparteixen una branca pública i una altra de privada perquè considera que permet un nivell de vida més alt durant el procés de cotització.
Respecte a l'educació, pensa que les vagues dels docents responen a un conflicte laboral tot i que ha demanat aprofitar l'ocasió per introduir en el debat l'escola inclusiva.
Quant a la salut, demana un model de pagament: "No pot ser que hi hagi turisme sanitari. El sistema ha col·lapsat i les llistes d'espera en són l'evidència més fefaent i perjudica els que sí contribueixen".