Orriols atribueix al "fals relat" contra AC l'enfrontament en el ple de Santpedor

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)
La líder d'AC, Sílvia Orriols, ha atribuït al "fals relat" contra el seu partit l'enfrontament d'aquest dimarts en el ple de Santpedor (Barcelona) per la presa de possessió com a regidor del municipi del vicepresident d'AC a la comarca del Bages, Jordi Soteras.
Ho ha dit aquest dimecres en la sessió de control al Govern del Parlament, en què ha acusat els "extremistes de la CUP" d'intentar paralitzar el ple i agredir agents de la policia local i els Mossos amb l'objectiu que Soteras no pogués prendre possessió del càrrec.
La tensió en el ple va derivar en un forcejament amb la policia i en la detenció de l'exregidor de la CUP al municipi Aniol Vila per presumpta resistència greu a l'autoritat, i va quedar en llibertat el mateix dimarts cap a les 23 hores.
Segons Orriols, "el fals relat que han creat contra Aliança Catalana contribueix a la violència política", i ha assegurat que el PSC, Junts, ERC, els Comuns i la CUP posen un 'cordó sanitari' que obre la veda contra la militància d'AC.
"Això ens fa preguntar què és veritablement el feixisme i qui són realment els feixistes", ha afegit.
SUPORT A ANIOL
El diputat de la CUP al Parlament Xavier Pellicer ha enviat a Aniol el seu suport i el de tot el "moviment antifeixista", en un missatge a X recollit per Europa Press.
"De nou els Mossos defensant l'extrema dreta i perseguint la mobilització popular mentre la policia local impedeix la tasca d'un electe. Hauran de donar explicacions", ha dit.
ALEJANDRO FERNÁNDEZ
El líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha condemnat "sense matisos" els fets, en un missatge a X recollit per Europa Press.
"Impedir amb violència la presa de possessió d'un regidor, com ha passat a Santpedor, és inadmissible. Ho condemnem sense matisos", ha lamentat.
JORDI SOTERAS
Soteras ha entrat a l'Ajuntament després de la renúncia d'un regidor de Sumem per Santpedor-Junts, ocupava el número 9 de la llista en les eleccions del 2023 i ha acabat com a edil perquè els 6 anteriors no han acceptat l'acta.
Tot i que exerceix com a vicepresident d'AC al Bages, ha pres possessió de l'acta i ha entrat a l'Ajuntament com a regidor no adscrit a cap grup municipal, ja que AC no va concórrer a les municipals.