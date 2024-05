Orriols (Aliança Catalana) revalida la victòria a Ripoll (Girona) amb el 33,10% dels vots

BARCELONA, 12 maig (EUROPA PRESS) -

La candidata d'Aliança Catalana per a les eleccions catalanes, Sílvia Orriols, ha revalidat la victòria a Ripoll, el municipi del qual és alcaldessa i on el seu partit ha guanyat les eleccions d'aquest diumenge amb el 33,10% dels vots (1.559), seguit per Junts (22,51% i 1.060 vots) i el PSC (18.17% i 856).

ERC s'ha situat com la quarta força amb 472 paperetes (10,02%), la CUP és la cinquena amb 181 vots (3,84%) i el PP és la sisena amb 180 vots (3,82%), mentre que Vox ha aconseguit 148 vots (3,14%) i els Comuns, 124 (2,63%).

En les eleccions autonòmiques anteriors, el 14 de febrer del 2021, va guanyar Junts, amb el 34,43% dels vots --1.375 sufragis--, seguit per ERC (22,53% i 900), el PSC (14,92% i 596), la CUP (7,56% i 302), Vox (4,73% i 189), En Comú Podem (3,68% i 147) i Cs (2,25% i 90).