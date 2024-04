Orriols (Aliança Catalana) avisa que no donaran els seus vots "de franc a ningú"

BARCELONA, 9 abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata d'Aliança Catalana per Girona a les eleccions catalanes i alcaldessa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, ha avisat que els vots del seu partit no sortiran "de franc a ningú", en ser preguntada per si donaria suport a la investidura del candidat de Junts+ i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.

En una entrevista aquest dimarts a Ràdio 4 i La 2 recollida per Europa Press, ha criticat que es faci un cordó sanitari a la seva formació política, i ha acusat ERC i Junts de ser "actors processistes", després de retreure'ls que hagin permès la investidura del president del Govern central, Pedro Sánchez.

Orriols ha sostingut que "no hi ha cap altra fórmula perquè Catalunya sigui independent que no sigui la via unilateral", i ha assegurat que la sortida de Catalunya d'Espanya no serà amistosa, en les seves paraules.

"Qualsevol diàleg o consens que s'intenti buscar serà simplement un miratge efímer i a curt termini que no tindrà cap mena de resultat. L'única via possible és la via unilateral", ha afirmat.

Ha descrit el poble català com un "grup ètnic", ha afirmat que es considera islamòfoba, i ha qualificat l'islam d'ideologia politicoreligiosa.