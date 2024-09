Orriols acusa Illa de "desnacionalitzar Catalunya i perpetuar polítiques d'extrema esquerra"

Demana comptar els "apunyalaments i violacions a mans dels qui entren al país"



BARCELONA, 5 set. (EUROPA PRESS) -

La líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha acusat aquest dijous el president de la Generalitat, Salvador Illa, de "desnacionalitzar Catalunya i perpetuar les polítiques d'extrema esquerra".

En el ple del Parlament per la compareixença d'Illa sobre l'estructura i composició del seu govern, la també alcaldessa de Ripoll (Girona) ha assegurat que bona part dels nous consellers i càrrecs són "manifestament anticatalans i obertament espanyolistes".

"Si hi ha algú que encarna aquest govern ple a vessar d'oportunistes és Espadaler, que, com el PSC, un dia va jugar la carta del catalanisme, però quan va veure que les coses no anaven bé va anar corrents a abraçar l'espanyolisme i fins i tot el comunisme", ha afegit.

També ha al·ludit a l'1-O, en citar el lema de les manifestacions independentistes 'Els carrers seran sempre nostres': "Quanta ingenuïtat i quanta energia dedicada per a res".

"Víctimes dels seus tripijocs i enganys, trobem a faltar aquells anys en els quals portàvem la batuta i que riure's de nosaltres no sortia de franc. Estem farts que validin i aplaudeixin polítiques que vostès no pateixen", ha afegit.

Orriols ha criticat les forces polítiques a la cambra per "denunciar la discriminació de la dona i permetre l'entrada a una dona que fa ostentació de la misogínia musulmana", en referència a la diputada republicana Najat Driouech per portar hijab al Parlament.

IMMIGRACIÓ

D'altra banda, ha retret a Illa dir que "la immigració no posa en risc la identitat" catalana però alertar alhora del poc ús del català entre la ciutadania de Catalunya.

"Diu que la immigració enriqueix, però a Torredembarra hi ha un cicle de conferències islàmiques que diuen que la dona que es posa colònia és una prostituta. Diu que desmentirà els discursos d'odi: doncs comenci pel seu govern, que fa piulades supremacistes i catalanòfobes", ha afegit.

També ha instat el Govern al fet que, quan recompti els immigrants morts al mar, també ho faci amb el "nombre d'apunyalaments i violacions que pateixen els catalans a mans dels qui entren al país".