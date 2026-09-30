Orriols (AC) reivindica la llibertat d'expressió al Parlament "siguin quines siguin les sigles"

"No són ningú per determinar quins textos impliquen o no impliquen odi ni per interposar amonestacions"
BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -
La líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha reivindicat aquest dimecres la llibertat d'expressió dels diputats del Parlament "siguin quines siguin les sigles polítiques sota les quals s'acullen", i ha carregat contra les sancions imposades per la cambra catalana per incomplir el Codi de Conducta.
Ho ha dit en el debat de política general (DPG) a la cambra catalana una setmana després que AC donés suport a retirar una sanció al portaveu de Vox, Joan Garriga, per dir assassí a l'expresident Lluís Companys i que, posteriorment, la formació d'Orriols va qualificar d'error de la seva diputada.
"Vostès no són ningú per determinar quins textos impliquen o no impliquen odi, ni per interposar amonestacions o multes econòmiques a qui ha estat elegit democràticament a les urnes", ha sostingut Orriols, que ha demanat al president del Parlament, Josep Rull, que en prengui nota de cara a la modificació del Reglament que s'està abordant.
SANITAT UNIVERSAL, PERÒ NO GRATUÏTA
Orriols ha criticat les llistes d'espera en la sanitat, de les quals ha acusat "tant els immigrants il·legals com els turistes sanitaris", i ha assegurat que el sistema està assetjat per persones que no han contribuït a les arques públiques.
"La sanitat pública ha de ser universal, sí. No es pot deixar patir ni morir ningú. Però ha de ser de franc per a tothom? Rotundament no", ha afegit.
ACUSA EL GOVERN DE MAQUILLAR LA REALITAT
D'altra banda, ha carregat contra el "socialisme d'etiqueta i mariscades" que ha dit que representa el govern de Salvador Illa, el qual ha acusat de maquillar la realitat de Catalunya.
Respecte al conflicte educatiu, que "els milions d'euros públics que el Govern destina a propaganda institucional no han estat suficients per convèncer els docents que hi ha voluntat real de revertir la penositat i perillositat creixent a l'aules".
I ha conclòs, sobre l'escola inclusiva, que l'administració ha trobat l'esquerda perfecta per obviar la seva responsabilitat: "Això seu no és inclusivitat, és desatenció als més vulnerables".