Orriols reclama una constitució catalana i una llei d'estrangeria per investir president

BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

La líder d'Aliança Catalana, diputada i alcaldessa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, ha reclamat aquest dimecres una constitució catalana i una llei d'estrangeria "potent" per donar suport a la investidura d'un candidat a la presidència de la Generalitat.

"El nostre modest suport té preu, un preu alt: la constitució de l'estat català i el control estricte de les seves fronteres", ha exigit durant la seva intervenció en el ple que se celebra al Parlament per activar el compte enrere de dos mesos per investir un president.

Orriols ha cridat a no deixar-se enganyar per les aparences i, malgrat tenir 2 diputats, ha deixat clar que representen prop de 120.000 catalans: "Malgrat les difamacions, la censura i les sancions de 10.0001 euros i els cordons sanitaris, ja som aquí", ha reivindicat.

També ha assegurat que el grup ha entrat a la cambra catalana per preservar la civilització: "Si això és feixisme o extrema dreta, agafin el diccionari i arrenquin el full, perquè la descripció que hi ha allà no coincideix en absolut amb l'estrany concepte que vostès tenen de feixisme i d'extrema dreta", ha afegit.

Al seu torn, Rull ha avisat que, d'acord amb la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans, la llibertat d'expressió no empara el discurs d'odi o que inciti a la discriminació o violència i que la cambra serà "escrupolosa" a l'hora d'advertir Orriols, textualment, tantes vegades com calgui.