Orriols (AC) rebutja el finançament singular i demana a Illa que no "perpetuï l'abús"

"Aquí no hi ha prosperitat compartida ni solidaritat entre comunitats, aquí hi ha lladres"

BARCELONA, 9 oct. (EUROPA PRESS) -

La líder d'Aliança Catalana (AC) al Parlament, Sílvia Orriols, ha rebutjat el finançament singular per a Catalunya que van pactar el PSC i ERC per investir el president de la Generalitat, Salvador Illa, i ha demanat un executiu "que encapçali l'alliberament, no un govern que perpetuï l'abús".

Així s'ha expressat durant el debat de política general (DPG) al Parlament aquest dimecres, en el qual ha criticat que el finançament "depèn del vistiplau dels espanyols i d'un estat que fa segles que saqueja Catalunya".

"No és una qüestió de paciència ni de traça. Catalunya no encaixarà mai dins d'Espanya, té cos i ànima pròpia i un potencial i una riquesa que cap comunitat autònoma podria ni somiar", ha afirmat Orriols.

En aquest sentit, ha apuntat que Catalunya no necessita reformar el finançament ni singularitzar cap model econòmic: "Necessitem que deixin de robar-nos, que deixin de sotmetre'ns, que deixin d'intentar assimilar-nos".

"Aquí no hi ha Espanya plurinacional, senyor Illa, hi ha nacions subjugades. Aquí no hi ha prosperitat compartida ni solidaritat entre comunitats, aquí hi ha lladres", ha conclòs Orriols, que ha dit textualment que l'únic finançament just és l'estat català.

DEMANA "ACTITUD DEMOCRÀTICA"

Orriols ha començat la seva intervenció en el ple acusant el Parlament de silenciar-la i interrompre-la i ha demanat "que es respecti la diversitat ideològica que emana de les urnes".

"També em molesten alguns dels discursos que es fan aquí dins, però soc la primera a defensar el dret de tots vostès a pronunciar-los. Espero la mateixa actitud democràtica", ha afegit.

D'altra banda, s'ha referit a l'anunci d'Illa de construir 50.000 habitatges protegits i ha assegurat que "si no canvien les bases d'adjudicació, seran guetos ingovernables", i veu --textualment-- permissivitat amb la delinqüència.

La líder d'AC també ha apuntat que els serveis públics catalans "empitjoren" i ha instat Illa a frenar la fugida de talent de professionals com els del sector sanitari prioritzant la contractació de professionals formats a Catalunya.