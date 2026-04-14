Orriols qualifica el PSC d'"autoritari" per destituir els seus edils a Ripoll

GIRONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -
L'alcaldessa de Ripoll (Girona) i líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha qualificat aquest dimarts el PSC d'"autoritari" i intolerant per destituir els seus dos regidors a Ripoll, Enric Pérez i Anna Belén Avilés, per abstenir-se en la votació del pressupost municipal.
En un vídeo a X, Orriols ha afirmat que l'abstenció dels socialistes va ser un exercici de responsabilitat per evitar una qüestió de confiança: "Si algú és autoritari, si algú és intolerant sou vosaltres. Sou vosaltres, els socialistes".
L'alcaldessa veu "dantesc" aquest episodi i ha afirmat que amb aquesta situació ha quedat clar que el PSC no permet cap mena d'autonomia municipal, i creu que els socialistes no mereixen tenir representació al municipi.
NOVES SEUS
D'altra banda, el partit ha informat en un comunicat aquest dimarts que ha obert tres seus més, a Reus (Tarragona), Lleida i Vilanova i la Geltrú (Barcelona), per continuar amb la seva "consolidació" a tot Catalunya.
Les seus a Reus i a Lleida s'inauguraran dissabte, i diumenge es presentarà el local de Vilanova i la Geltrú.