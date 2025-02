Orriols (AC) qualifica de "cop d'estat" la moció de censura contra ella a Ripoll

BARCELONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -

L'alcaldessa de Ripoll (Girona) i líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha qualificat de "cop d'estat" la moció de censura contra ella a l'Ajuntament de Ripoll, i ha sostingut que s'ha produït per un pacte antinatura de la resta de formacions polítiques, textualment.

"Si deixo de ser-ho (alcaldessa) no haurà estat per la voluntat popular, sinó per la unificació o la unitat de quatre ressentits", ha afirmat aquest dilluns en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, que ha afegit que aquestes formacions tenen programes antagònics.

Ha sostingut que la moció de censura respon a la "por" de deixar que la seva formació política governi, ja que assegura que pensaven que no podrien complir el que havien promès en el seu programa electoral, però n'han aplicat el 70%, segons les seves dades.

Preguntada per les paraules del nou president del Consell de la República (CdRep), Jordi Domingo, que ha assegurat que no posen cap línia vermella a AC, Orriols ha afirmat que no creu en aquest organisme creat arran del procés independentista, però ha valorat les afirmacions de Domingo com "honestes i pertinents".

Orriols també ha defensat la unitat de l'independentisme: "Quan m'han acusat de fer pinya amb Vox, i ho han dit moltes vegades, jo si faig pinya, abans faré pinya amb la CUP que no pas amb Vox", ha subratllat.