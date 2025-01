Orriols presentarà una qüestió de confiança si "tomben" els seus pressupostos a Ripoll

GIRONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -

L'alcaldessa de Ripoll (Girona) i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha anunciat que signarà una qüestió de confiança si els grups de l'oposició "tomben" els seus pressupostos municipals, que presentarà aquest dilluns a la tarda en el ple municipal.

En un missatge a X recollit per Europa Press, Orriols ha criticat que "per perjudicar el govern d'Aliança Catalana, els partits de l'oposició han decidit deixar Ripoll sense pressupost i per tant sense viabilitat".

En aquest sentit, Orriols ha expressat, textualment, que no condemnarà Ripoll per aferrar-se a cap cadira: "Amb l'esperança i la certesa que no s'avindran, i que si ho fan, hi haurà un guirigall ingovernable", adverteix.