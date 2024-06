Orriols s'obre a parlar amb Puigdemont però avisa que el seu suport "no serà de franc"

BARCELONA, 18 juny (EUROPA PRESS) -

La líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, s'ha mostrat oberta a parlar amb l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts, Carles Puigdemont, de cara a una possible investidura, però ha avisat que l'eventual suport de la seva formació "no serà de franc".

"Ens reafirmem en un projecte independentista que aposta per un model d'estat basat en la seguretat, el control fronterer i en la preservació de la identitat catalana, i per tant no investirem un govern espanyolista, i sí que estem oberts a parlar amb les opcions catalanes, però mai renunciant al nostre projecte de país", ha dit en una conferència de premsa després de reunir-se amb el president del Parlament, Josep Rull, en la ronda de contactes per a la investidura.

Després d'agrair a Rull el tracte amable que els ha dispensat, li han explicat que el possible suport de la seva formació a una candidat va vinculat a una sèrie de propostes que l'altra part haurà d'assumir: "No busquem un finançament singular, sinó la restitució de l'estat català", ha precisat Orriols, que també defensa preservar la identitat catalana, garantir la seguretat als carrers i el control de fronteres.