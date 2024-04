Orriols s'obre a parlar amb Junts i condiciona el seu suport a la DUI i al control immigratori

Descarta fer-ho amb el PSC, ERC i la CUP i nega que ella i Vox siguin extrema dreta



GIRONA, 24 abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata d'Aliança Catalana (AC) per Girona a les eleccions al Parlament, Sílvia Orriols, ha expressat la seva disposició a parlar amb Junts+ si necessitessin el seu suport en el ple d'investidura, que ha condicionat a treballar per una declaració unilateral d'independència (DUI) i un control "estricte" de la immigració.

"Amb Junts, és el que diem, estaríem oberts a parlar-hi però sempre condicionat a aquestes mesures que ens permetessin garantir la seguretat i la pervivència dels valors occidentals a casa nostra", ha explicat en una entrevista a Europa Press.

Després d'insistir que els vots d'AC no seran de franc, la també alcaldessa de Ripoll (Girona) ha explicat que defensen la necessitat de tenir un estat català i de fer-ho de manera unilateral, per la qual cosa no investiran cap president que no es comprometi a lluitar per una DUI: "Res de repetir referèndums ni de repetir independències de 8 segons", ha dit en referència al candidat de Junts+, Carles Puigdemont.

En no contemplar la possibilitat de pactar amb cap formació que defensi Espanya o la "submissió" de Catalunya a l'Estat, la també alcaldessa de Ripoll (Girona) ha descartat poder obrir negociacions amb el PSC, ERC i la CUP.

Segons Orriols, els republicans són un partit "clarament espanyolista, per la qual cosa qualsevol conversa estaria automàticament descartada perquè tota la subordinació que ha demostrat en els darrers anys la invalida per encapçalar cap projecte" que permeti avançar cap a la independència.

INDEPENDÈNCIA UNILATERAL

Després d'assegurar que cal tornar a donar arguments als ciutadans independentistes, ha defensat que, juntament amb la mobilització popular, ha d'haver-hi determinació política "per finalitzar el procés amb èxit i garantir que aquesta independència no sigui efímera i acabi amb la restitució de l'estat català i amb l'acceptació per part de diferents països estrangers d'aquest procés".

De fet, opina que Puigdemont va frenar la DUI el 2017 perquè estava "sol, ni els del seu partit li van fer costat", un suport que creu que tampoc no té ara per part del seu partit, el qual acusa d'estar fent servir el seu nom i imatge per aconseguir vots.

MORATÒRIA

Per Orriols, cal exercir un control fronterer perquè considera que Catalunya no pot continuar assumint més immigrants: "Cal una moratòria immigratòria fins que hàgim pogut assimilar els que tenim aquí i identificar quins han entrat de manera irregular per poder-los repatriar".

Defensora de la contractació en origen i contrària a la reagrupació familiar, ha demanat prioritzar els drets i interessos dels catalans i garantir-ne la seguretat, i ha negat que sigui d'extrema dreta ni extremista "de res".

Tampoc no creu que Vox sigui una formació d'extrema dreta, un concepte que assegura que es fa servir "per desacreditar opcions polítiques" que no agraden.

LLENGUA I FINANÇAMENT

Sobre l'ús del català, creu que s'ha anat residualitzant per les "onades immigratòries massives i invasives que no han tingut la voluntat d'integrar-se" a Catalunya, per la qual cosa ha apel·lat l'administració a garantir la supervivència de la llengua i garantir-ne l'oficialitat única en un eventual estat català.

En preguntar-li si Catalunya necessita un nou finançament, ha apuntat que la millor negociació sobre aquesta qüestió és "restituir l'estat català perquè l'Estat espanyol roba i saqueja el 30% dels impostos" que paguen els catalans.

Sense pronunciar-se sobre quants escons aspiren a obtenir en els comicis, ha avisat que la seva formació té "molt vot ocult", per la qual cosa veu complicat precisar l'abast dels resultats que poden obtenir.