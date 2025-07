Orriols nega que la corrupció es pagui als tribunals: "Esperem que ho paguin a les urnes"

BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -

La líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha negat aquest dimarts davant el president de la Generalitat, Salvador Illa, que els casos de corrupció en política es paguin als tribunals: "Esperem que ho paguin a les urnes", ha afegit.

"Qui la fa no la paga, senyor Illa. Qui la fa ens governa", ha criticat en resposta a la compareixença del president de la Generalitat en el ple del Parlament per donar explicacions sobre el cas Cerdán i la seva eventual afectació a Catalunya.

Citant casos com Filesa i el dels ERO a banda d'altres presumptament vinculats a municipis catalans encapçalats per alcaldes socialistes, ha lamentat que "el saqueig ha estat constant" però no a l'hora de repartir càrrecs, dietes, cotxes oficials i sous públics, ha dit textualment.

Sobre el cas Koldo, que es remunta a quan Illa era ministre de Sanitat, Orriols li ha preguntat quin paper tenia: "Era un ministre inepte que no s'assabentava de res del que passava dins el seu ministeri, o era un ministre que ho sabia tot i ara deixa que uns altres carreguin amb la responsabilitat i la culpa?"

Tot això, segons la líder d'AC, evidencia que el sistema polític actual "premia més la lleialtat al partit i el silenci crònic i parasitari que no l'ètica i la vàlua".