Orriols (AC) sobre les generals: "M'agradaria que hi hagués una forta abstenció a Catalunya"

BARCELONA, 5 nov. (EUROPA PRESS) -
La líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha assegurat aquest dijous que no anirà a votar a les eleccions generals del 29 de novembre: "M'agradaria que hi hagués una forta abstenció a Catalunya que reivindiqués precisament aquesta voluntat de reconvertir-nos en l'Estat que un dia vam ser".
Ha precisat que "en cap cas" no està donant instruccions als votants d'AC (que no concorre al 29N) i, preguntada per si demanarà el vot per a Vox, ha descartat demanar-lo per a cap formació i "menys encara" per al partit de Santiago Abascal, que, diu, pretén la subordinació total de Catalunya a l'Estat, ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
Sobre la dimissió del ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha afirmat que és oportuna i necessària però que arriba "tard".
Respecte de la posició d'AC sobre la vaga general del 29 de novembre, l'ha qualificat d'"espanyolada" i ha dit que està promoguda per uns sindicats a sou del Govern central.
ACUSACIÓ AL PSC
Preguntada per l'acusació que va fer aquest dimecres al Parlament al PSC de suposadament voler comprar candidats amb diners públics, Orriols ha assegurat que el partit té com a prova unes "converses".
"Una de les persones que havia de ser candidat per AC i que finalment ha presentat la seva candidatura pel PSC, ha canviat perquè se li han promès una sèrie d'inversions en infraestructures i equipaments", ha dit.
Sobre si portaran el cas a la justícia, ha explicat que han facilitat la informació a l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) perquè facin la investigació "oportuna i pertinent".