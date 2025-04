Orriols (AC) lamenta que el papa va tenir gestos que la fan sentir lluny de l'Església

GIRONA 21 abr. (EUROPA PRESS) -

La líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha lamentat que el papa Francesc, mort aquest dilluns, va tenir gestos que la fan sentir lluny de l'Església.

Ha posat com a exemples "promoure i aplaudir la islamització d'Europa via immigració desenfrenada o embolcallar el nen Jesús amb un mocador palestí després de l'atac terrorista patit pel poble jueu", en un missatge de X recollit per Europa Press.

"No em semblen moviments encertats per part de qui comanda el cristianisme. Hi ha actituds que m'allunyen de l'Església...", ha afegit.