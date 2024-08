Orriols (AC) enlletgeix a ERC, Junts i CUP els pactes amb el PSC en ajuntaments i diputacions

Diu que "investir a un espanyolista és legítim. Immoral, però legítim"



BARCELONA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'AC, Sílvia Orriols, ha enlletgit a ERC, Junts i la CUP els pactes que han realitzat amb el PSC en ajuntaments, consells comarcals i diputacions.

Ho ha dit aquest dijous en la seva intervenció en el ple d'investidura del socialista Salvador Illa com a president de la Generalitat, en la qual ha afegit que no ataca a ERC en concret, ja que "no són l'excepció" i que, textualment, la resta de partits processistes els segueixen.

"Quan hi ha hagut càrrecs i nòmines en joc, el PSOE ha deixat de ser l'enemic, el repressor, el 155, l'ocupant, per passar a ser el soci de govern en ajuntaments, consells comarcals, diputacions. La llista de la vergonya és llarga", ha afegit.

Ha dit que "investir a un espanyolista és legítim. Immoral, però legítim" i ha assegurat que la seva és l'única formació independentista que no ha pactat amb els partits que no ho són.

"De la mateixa forma que hi havia esclaus als quals l'esclavitud els semblava correcta, vostès es miren les cadenes i pensen: doncs són bastant llargues", ha dit.

CONSEQÜÈNCIES

Orriols ha assegurat que les conseqüències de la "ingenuïtat, ineptitud i avarícia" d'ERC no les pagaran els seus representants, sinó que ho faran els ciutadans.

Ha augurat que "Espanya incomplirà les seves promeses, com ha fet sempre" i que els partits que han pactat amb el PSC, textualment, ploraran i es victimizaran com sempre.

La portaveu ha mostrat el seu rebuig a la candidatura de Salvador Illa, encara que ha admès que "ha guanyat unes eleccions democràtiques i, per tant, té tot el seu dret a presentar-la".

RESPOSTA D'ILLA

El candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost a Orriols amb el mateix discurs que a Vox i ha dit que ho feia per "la deguda cortesia" parlamentària.

Ha avançat que no dialogarà amb qui faci discursos d'odi, que governarà també per als votants d'AC i que la seva política es basarà a "desmuntar peça a peça i metòdicament" el discurs d'odi amb polítiques progressistes.