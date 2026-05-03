Orriols (AC) diu que no tots els candidats a les municipals "són explícitament nacionalistes"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 3 maig (EUROPA PRESS) -
La líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha afirmat, pel que fa a la formació de llistes de cara a les eleccions municipals del proper any, que "de vegades hi ha perfils que potser no són explícitament nacionalistes catalans", però que prioritzen la resolució del dia a dia i consideren que AC és l'única formació capaç de fer-ho.
En una entrevista concedida a 'Ràdio 4' aquest dissabte recollida aquest diumenge per Europa Press, Orriols ha defensat que la independència és un "punt cabdal" del programa de la seva formació i que qualsevol candidat que formi part de les llistes del partit haurà de votar per la independència de Catalunya en qualsevol votació que faci referència a això.
"No és cap imposició, és un eix fonamental del partit i, per tant, qualsevol que entra garantim que realment aposti per la independència del país", ha afegit.
Així, ha dit que desplegar el programa d'AC passa per "escenificar aquest estat català".
Així, defensa que Catalunya pugui exercir el control de fronteres "capaç de garantir la seguretat" per abordar el programa que proposa el seu partit.