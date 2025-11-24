Orriols (AC) diu no guiar-se per les enquestes, sinó pel que diu el carrer: "Catalunya, orrioleja"

BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
La líder d'Aliança Catalana (AC) al Parlament, Sílvia Orriols, ha afirmat aquest dilluns que no es guia per les enquestes, sinó pel que diu el carrer, arran del baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) que projecta que el seu partit passaria de 2 a 19-20 diputats en unes eleccions catalanes: "Catalunya, orrioleja".
"No em crec ni em guio per les enquestes. Però si formés part de la partitocràcia general, estaria amoïnada. I no pel que digui o deixi de dir el CEO, no... Pel que es diu a peu de carrer. Cataluya, orrioleja", ha dit en una anotació a X recollida per Europa Press.
En la tercera onada del Baròmetre d'Opinió Política 2025 del CEO presentada aquest dilluns el PSC guanyaria les eleccions catalanes amb una forquilla de 38-40 escons, seguit d'ERC (22-23), mentre que Junts i Aliança Catalana (AC) empatarien en tercer lloc (19-20).
"CASTIGAR" INCOMPLIMENTS
En aquest sentit, respecte als resultats de l'enquesta del CEO, Orriols ha assegurat en unes declaracions a TV3 recollides per Europa Press que hi ha "una voluntat de la població de castigar aquelles formacions que han incomplert les seves promeses electorals durant els últims anys".
Així, veu "confiança i acostament" cap a la seva formació, la qual, a parer seu, els catalans perceben diferent a la resta de la partitocràcia.