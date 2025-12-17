Orriols (AC) diu que el brot de PPA no és fortuït: "Estem davant una negligència greu"

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -
La presidenta d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha assegurat aquest dimecres al Parlament que el brot de pesta porcina africana (PPA) a Catalunya no és fortuït: "No estem davant l'acudit de l'entrepà ni una casualitat fortuïta. Estem davant una negligència greu que podia haver comportat i pot implicar encara pèrdues gravíssimes per al sector".
Ho ha dit en resposta a la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre la PPA, en referència a la investigació sobre l'origen del brot, apuntant a la possibilitat que sigui el centre de recerca Irta-Cresa, situat prop del primer cas detectat.
També ha criticat que hi hagi membres de l'Irta investigant l'origen del brot, i més enllà d'aquesta teoria, ha sostingut que aquesta crisi "no és un accident fortuït, sinó el resultat d'anys de deixadesa, retallades en sanitat animal i priorització d'interessos polítics i ideològics per sobre de la seguretat ciutadana".
A més a més, ha afirmat que tan sols s'ha recorregut a les societats de caçadors quan es va entendre la gravetat de la situació, i ha lamentat que es consulti regularment a "entitats animalistes radicals".
Finalment, ha criticat la presència de la Unitat Militar d'Emergències (UME) en la gestió de l'emergència: "No necessitem per res el seu estimat exèrcit espanyol. Aprofitar una crisi d'aquesta magnitud per presumir d'espanyolitat i menysprear la nostra gent és deplorable".