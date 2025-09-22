Orriols detecta més suport i preveu que augmentin les llistes a les municipals

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcaldessa de Ripoll (Girona) i líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha afirmat aquest dilluns que detecten més suport a la formació a peu de carrer i ha assegurat que augmentaran "moltíssim" el nombre de candidatures que presentaran a les municipals del 2027.
Ho ha dit en una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press després que un sondeig d'Ipsos per a 'La Vanguardia' hagi vaticinat un increment de 2 a 19 diputats per al seu partit.
En preguntar-li amb qui pactaran si són clau per formar un futur Govern, ha situat com a línia vermella la necessitat de no renunciar a cap dels seus postulats, per la qual cosa es quedaran a l'oposició "si un pacte de govern implica necessàriament abandonar el discurs contra la immigració descontrolada, contra la islamització del país".
Després de reiterar que es tornarà a presentar a les municipals de Ripoll, ha explicat que encara no tenen els candidats d'AC per a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, i també ha insistit que no es plantegen concórrer a les generals perquè no tenen "cap interès en la política espanyola ni a fer governable l'estat veí".
Després que la CUP els hagi acusat de ser un instrument de l'Estat per dinamitar l'independentisme, ha respost que, en qualsevol cas, sí que són un instrument per a "un estat català" perquè és el que volen restituir.
També ha assegurat que l'1-O del 2017 hauria proclamat la independència si hagués estat presidenta de la Generalitat "perquè estava validada i legitimada a les urnes", ha evitat pronunciar-se sobre si estaria disposada a anar a la presó i ha defensat que Catalunya necessitarà un exèrcit si és independent.