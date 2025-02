Orriols descarta pactes independentistes a Ripoll però no en altres municipis

Ha afirmat que es presentarà a les pròximes eleccions municipals del 2027 a Ripoll

GIRONA, 19 febr. (EUROPA PRESS) -

L'alcaldessa de Ripoll (Girona) i líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha descartat aquest dimecres eventuals pactes independentistes a Ripoll per temes "personals" però no en altres municipis.

"A nivell local de Ripoll ja he dit que era molt complicat perquè ja són qüestions personals per a la majoria de regidors, tant de l'oposició com del govern. Però és cert que en altres municipis hi pot haver evidències i, evidentment, seran sempre amb partits catalans i catalanistes", ha dit en una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press preguntada sobre si el seu partit estaria disposat a parlar amb Junts.

Ha remarcat que Aliança Catalana prioritza l'eix nacional abans que l'ideològic, a diferència, a parer seu, d'altres formacions catalanes que es volen fer passar per catalanistes i que, "a l'hora de la veritat", s'estimen més pactar amb el PSOE abans que amb el seu partit, bé sigui a Ripoll, a Barcelona o a Madrid i ha criticat que se'ls hagi volgut deshumanitzar definint-los com dictatorials.

ES PRESENTARÀ A LES MUNICIPALS

Sobre si es presentarà a les pròximes eleccions municipals del 2027 a Ripoll, ho ha afirmat: "Totalment i més després d'aquest intent, gràcies a Déu desbancat, de donar un cop d'estat".

Preguntada per si es planteja el mateix en l'escenari autonòmic, ha expressat que el seu partit "analitzarà" qui ha de ser el millor candidat.

Ha afirmat que ja ha començat a signar decrets: "Suposo que quedaré capbussada en el dia a dia municipal i seguir endavant. Evidentment, quan tingui aprovat el pressupost, que m'imagino que serà la setmana vinent, si Déu vol, doncs començarem a desplegar nous projectes", ha dit.