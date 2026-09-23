Orriols (AC) demana "urnes" després dels errors de les proves PISA i acusa el Govern de falsejar dades

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
La líder d'AC, Sílvia Orriols, ha demanat "urnes" arran dels errors en les proves PISA, i ha acusat el govern de Salvador Illa de no dimitir ni quan cometen errors, falsegen dades i exhibeixen mentides.
Així s'ha pronunciat aquest dimecres en la compareixença extraordinària d'Illa en el ple del Parlament per explicar què ha passat amb aquestes proves, en què ha assegurat que no calen "més litúrgies, ni més organismes, ni més observatoris, ni mes aduladors 'woke' que facturin dietes", sinó que cal reformular el model educatiu de cap a peus.
"Hem de tornar al guix i a la pissarra. No podem fiar el futur del país a les tecles i a la intel·ligència artificial. Els ordinadors oberts, les notificacions, els xats, els vídeos, han minat la nostra capacitat de concentració", ha sostingut Orriols, que ha demanat una corresponsabilitat familiar i una autoritat docent més grans.
Sobre el nou pacte educatiu que proposa el Govern, la líder d'Aliança Catalana ha avisat que no signaran "cap document buit que pretengui preservar els dogmes i correccions polítiques", ni que criminalitzi paraules com 'disciplina' o 'esforç', després d'afegir que un govern que no sap mesurar el sistema difícilment el sabrà corregir.
També ha demanat aplicar polítiques migratòries, ja que considera que l'arribada "constant de nou alumnat als centres catalans genera una complexitat i un dèficit com no s'havia vist mai", i considera que això rebaixa els resultats acadèmics.