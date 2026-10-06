Orriols (AC) demana al Parlament reconsiderar la seva amonestació per incomplir el codi de conducta

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
La líder d'AC, Sílvia Orriols, ha presentat davant la Mesa del Parlament un escrit de reconsideració de la seva amonestació per incomplir el codi de conducta de cambra.
Fonts parlamentàries han explicat aquest dimarts que Orriols ha sol·licitat a la cambra reconsiderar la falta lleu sense sanció econòmica que se li va imposar, i ara l'òrgan parlamentari ho haurà de decidir.
El Parlament va amonestar Orriols per acusar la diputada d'ERC Najat Driouech de "normalitzar el fonamentalisme islàmic" en portar vel a la cambra, a més d'altres expressions reiterades contra aquesta diputada, per la qual cosa la Comissió de l'Estatut del Diputat va apuntar que incorria en assenyalament.