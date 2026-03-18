Orriols (AC) demana a Illa que convoqui eleccions davant el "caos absolut" de Catalunya

Lorena Sopêna - Europa Press
Qualifica el Govern de "feble en nombre, en propostes, en consensos i en determinació política"
BARCELONA, 18 març (EUROPA PRESS) -
La presidenta d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que convoqui eleccions davant la situació de "caos absolut" en la qual creu que es troba actualment Catalunya, ha dit durant la seva intervenció després de la compareixença d'Illa al Parlament a petició de Junts per la situació de Catalunya.
"Les urnes diran quina Catalunya volem els catalans. No els ha de fer por tornar la veu al poble. El que els ha de fer por és la incapacitat que tenen de mantenir-se en el poder per mèrits propis. Sense comprar vots amb diners públics, res. I ho saben. Deixin d'aferrar-se a la cadira i convoquin eleccions", ha afirmat.
Orriols ha qualificat el Govern de feble en nombre, en propostes, en consensos i en determinació política, però car, i sense capacitat de reclamar res al Govern central per "por de perdre punts en la promoció interna a baró del PSOE".
Ha criticat que l'executiu no governi o gestioni i es dediqui a criminalitzar els promotors, constructors, propietaris, empresaris, turistes, caçadors, policies, opositors polítics, i ha avisat que les tesis de Podem també són les de la Generalitat: "La cultura del jeure i el subsidi s'ha instal·lat"
POLÍTICA MIGRATÒRIA
Bona part de la seva intervenció s'ha centrat en les polítiques migratòries, criticant la descatalanització que, segons ella, pateix Catalunya: "Podent ser una nació lliure, rica, pròspera i occidental, vostès han triat ser una autonomia sotmesa, pobra, saquejada i rendida a l'islamisme".
Segons ella, el fet de tenir aquest posicionament al Parlament fa que l'acusin de "racista, poc viatjada, trumpista, motoserra o negacionista dels drets humans", etiquetes que ha dit que es desfan fàcilment.