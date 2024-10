Orriols (AC) critica el PSC i Vox per intentar frenar la seva proposta per "restituir" un estat català

BARCELONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -

La líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha criticat aquest dijous que els grups del PSC-Units i Vox hagin provat de frenar la seva proposta de resolució al Parlament que aposta per "restituir formalment l'estat català" a través de la DUI del 2017.

A l'inici de la tercera sessió del debat de política general a la cambra catalana, ha acusat els dos grups de percebre "la màxima institució del país com una mera gestoria al servei del Regne d'Espanya".

Malgrat assumir que els independentistes no tenen majoria al Parlament, ha recalcat que no renuncien al resultat de l'1-O: "Amb els dirigents adequats, la independència unilateral no és cap quimera. Avui no tenim majoria parlamentària, però lluitarem infatigablement per tenir-la".

També ha assegurat que comparteixen el redactat de moltes de les propostes de resolució que s'han presentat, sense concretar-les, però que no hi podran donar suport per haver-se presentat en "una llengua ni pròpia ni natural de Catalunya", en referència implícita a les de Vox, que estan escrites en castellà.

En matèria d'immigració, ha explicat que volen que la Generalitat deporti totes les persones que estiguin en "situació irregular" i que prohibeixi l'ús del vel en espais públics, incloent centres educatius, edificis governamentals, hospitals i altres instal·lacions d'accés públic per --textualment-- garantir el laïcisme i la igualtat de gènere.