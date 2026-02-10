Orriols (AC) critica Junts per no treure "res del xec en blanc" al govern de Sánchez

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -
La líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha acusat Junts de no haver "tret res del xec en blanc dispensat al govern de Sánchez", i ha defensat que el que cal és un canvi de govern i de paradigma, textualment.
"Mentre allarguen la mà eufòrics a la capital del regne, aquí presumeixen de ser decisius i d'influir a tot Espanya", ha criticat Orriols aquest dimarts en la seva intervenció durant el ple monogràfic sobre la crisi de l'ascensor social.
Orriols ha retret als de Carles Puigdemont que facin "un diagnòstic de la situació de Catalunya en tercera persona, com si no hi tinguessin res a veure, com si poguessin esborrar de l'imaginari popular les dècades de mal govern".
Ha defensat que per capgirar aquest mal pronòstic no n'hi ha prou amb una descripció tècnica, sinó que s'ha de "depurar responsabilitats i aplicar mesures que reverteixin la tendència", i ha acusat Junts de participar activament en la construcció d'un model econòmic basat en salaris baixos, serveis precaris i creixement desordenat, textualment.
Ha assenyalat que si el 27 d'octubre del 2017, dia en què es va votar la declaració d'independència al Parlament, "s'hagués fet el que calia, Catalunya no estaria governada per un virrei espanyol, ni s'estarien aplicant polítiques contraproduents i perjudicials", en al·lusió al president de la Generalitat, Salvador Illa.