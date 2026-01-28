Orriols critica que Junts i ERC demanin dimissions a governs que "han investit"

BARCELONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -
La líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha acusat Junts i ERC de demanar dimissions per la crisi de Rodalies a governs que "ells mateixos han investit i apuntalat a canvi de càrrecs".
En la seva intervenció aquest dimecres durant el ple del Parlament, en resposta a la compareixença extraordinària del conseller de Presidència, Albert Dalmau, per aquesta crisi, Orriols també ha acusat el PSC d'atribuir la situació actual al "canvi climàtic" o a un problema tècnic.
"La realitat és només una: el maltractament sistemàtic que patim els catalans en mans de l'Estat espanyol. Infraestructures tercermundistes per a un país que genera riquesa al mateix ritme que Finlàndia o Dinamarca. La diferència entre ser estat o ser colònia", ha subratllat Orriols.
La dirigent d'AC ha lamentat la desinversió de l'Estat a la xarxa de Rodalies de Catalunya, i ha criticat que "en algunes comunitats autònomes espanyoles se n'ha executat més del previst".
També ha censurat que s'hagi creat una empresa de titularitat mixta de Rodalies, i ha defensat el traspàs complet a la Generalitat: "La degradació progressiva de cadascun dels serveis del país evidencia que la restitució de l'Estat català ja no és una opció, és una necessitat vital".