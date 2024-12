Orriols (AC) critica que Illa hagi "ajornat" assumir competències en ports i aeroports

BARCELONA 18 des. (EUROPA PRESS) -

La diputada d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha retret aquest dimecres que el president de la Generalitat, Salvador Illa, hagi "ajornat" que els Mossos d'Esquadra assumeixin competències en matèria de ports i aeroports, després que Illa hagi convocat una Junta de Seguretat a principis del 2025 en aquest sentit.

"El que no té perdó i pel que caldria que hagués comparegut el president de la Generalitat és per haver ajornat la recepció de competències en ports i aeroports", ha lamentat durant la compareixença d'Illa al Parlament per explicar els acords de la Junta de Seguretat.

Pel que fa a la integració de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional (PN) al 112 acordada en l'última Junta de Seguretat, ha fet una crida: "Lluitem per deixar inoperatius a casa nostra els cossos policials forasters".

Ha demanat que els cossos policials de Catalunya "exerceixin el control fronterer i tramitin les expulsions que corresponguin", alhora que ha exigit competències en armes i explosius.

"Necessitem les competències, no la delegació, no el traspàs, ja no en immigració, també en estrangeria", ha afegit.