Orriols (AC) critica els pressupostos "de la renúncia" i esmena la gestió del Govern

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 4 juny (EUROPA PRESS) -
La líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha criticat aquest dijous el projecte de pressupostos "de la renúncia" i ha esmenat a la totalitat la gestió del govern de Salvador Illa.
"Són la renúncia del PSC a defensar Catalunya davant el maltractament sistèmic i abusiu de l'Estat. D'ERC als compromisos que deia que eren irrenunciables, com l'IRPF, el finançament singular o el traspàs de Rodalies, i dels Comuns a cadascuna de les línies vermelles que havien traçat, com l'Aeroport del Prat, el Quart Cinturó o el Hard Rock", ha sostingut en el debat de totalitat dels comptes.
Per Orriols, és el preu que ha de pagar Illa per mantenir-se en el poder, qui ha acusat de posar "l'ambició personal per davant els interessos del país" i de presentar una rèplica dels comptes que va haver de retirar mesos enrere.
"No hem sabut veure els milions que s'incorporarien en cas que arribessin a un acord, una cosa que ERC i els Comuns han fet servir com una justificació per signar aquest pacte de la vergonya", ha destacat.
Així, ha censurat les partides que es destinen a mantenir l'administració, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), a publicitat institucional, a Igualtat i Feminismes i fins i tot ha demanat que traspassin a l'Ajuntament de Ripoll (Girona) els diners previstos a Política Lingüística: "Així li podrem pagar un professor de català al regidor de l'Uruguai que el PSC ens ha col·locat i que no diu ni 'bon dia'" en aquesta llengua.
També ha criticat que no s'abordin qüestions, al seu parer, com el dèficit fiscal ni el fenomen immigratori i les seves conseqüències: "No hi ha cap interès al Govern".