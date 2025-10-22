Orriols (AC) creu que el vídeo amb IA en què surt li perjudica i "victimitza" Puigdemont

Pregunta per què a Junts "han estat els primers de veure a la xarxa i començar a repiular" el vídeo
La líder d'AC, Sílvia Orriols, ha afirmat aquest dimecres que el vídeo generat amb IA en què se la veu trepitjar el cadàver del líder de Junts, Carles Puigdemont, la perjudica i "victimitza" el també expresident de la Generalitat.
Ho ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press després que l'advocat de Puigdemont hagi avançat que Junts denunciarà per delicte d'odi aquest vídeo.
"Estaria bé que s'investigués per què els militants, regidors i diputats de Junts han set els primers de veure a la xarxa i començar a repiular massivament un vídeo fet amb intel·ligència artificial que perjudica la meva imatge i victimitza el senyor Puigdemont", ha afegit.
DEMANA INVESTIGAR-HO
Unes hores abans de saber-se que Junts denunciarà el vídeo, Orriols ja havia publicat dos missatges més a X en què assegurava que AC "no necessita crear imatges artificials ni molt menys simulant" que trepitgen, peguen o assassinen ningú.
"Però hi ha qui sí que necessita revictimitzar-se", ha afegit, i ha demanat que s'investigui qui ha creat aquests vídeos artificials i ho pagui, textualment.
També ha dit que a AC sabien que "el joc brut seria una constant abans dels propers comicis", però no esperaven que comencés tan aviat, segons ella.