Orriols (AC): "Que bé que enraones el castellà Junqueras, no deus ser tu el del CNI?"

GIRONA 16 nov. (EUROPA PRESS) -
La líder d'AC, Sílvia Orriols, ha contestat aquest diumenge a les declaracions sobre ella del president d'ERC, Oriol Junqueras: "Que bé que enraones el castellà Junqueras, no deus ser tu el del CNI?".
"Potser per això et vas lliurar als tribunals espanyols tant depressa i potser per això t'han indultat? No ho sé, pregunto... Farsant", ha afegit la també alcaldessa de Ripoll (AC) en un missatge d'X recollit per Europa Press.
Adjunta un video del programa de La Sexta 'Salvados' d'aquest diumenge, en què Junqueras diu: "Aliança Catalana no té res d'independentista i, si l'Estat espanyol i els seus serveis secrets haguessin de dissenyar algun dia alguna eina per afeblir justament a l'independentisme, aquest instrument s'assemblaria molt a Aliança Catalana".
En preguntar-li al programa si AC és una eina per afeblir a ERC o a Junts, el líder republicà respon: "A nosaltres, no; a Junts, potser".
Aquest mateix diumenge, Junqueras ha dit durant un discurs: "Si els serveis secrets espanyols o algunes de les togues que encara ens persegueixen haguessin d'inventar alguna cosa contra Catalunya, inventarien Aliança Catalana".
Durant la Conferència Nacional del Jovent Republicà a L'Espluga de Francolí (Tarragona), ha criticat que si "es poden permetre fer burla d'aquells que han estat a la presó o d'aquells que han estat a l'exili és perquè saben que mai correran el risc d'anar a presó o a l'exili perquè mai faran res".
"A ells els protegeixen els serveis secrets espanyols i a ells els protegeixen les togues que a nosaltres ens persegueixen", ha insistit i els ha retret que, segons ell, siguin valents davant dels febles i covards davant dels poderosos.