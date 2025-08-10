Orriols (AC) augura que Junts "desapareixerà" per ambigu i veu Puigdemont afeblit

GIRONA 10 ago. (EUROPA PRESS) -
La líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha afirmat que Junts "no sap on va, es mou sempre en l'ambigüitat i aquesta mena de partits estan condemnats a desaparèixer" i que per això té els dies comptats.
Considera que el seu president, Carles Puigdemont, està afeblit en el seu propi partit, on veu moltes discrepàncies: "Em consta que molts militants, càrrecs i regidors estan valorant incorporar-se al nostre projecte", ha dit en una entrevista de 'Crónica Global' recollida aquest diumenge per Europa Press.
"Aliança Catalana aprofitarà aquesta feblesa en tots els sentits", ha advertit.
ELECCIONS GENERALS I MUNICIPALS
Orriols entén que hi hagi discrepàncies a AC sobre concórrer a les eleccions generals, però deixa clara la seva postura: "Si Aliança Catalana decideix presentar-se al Congrés, jo deixaria el partit".
La diputada del Parlament i també alcaldessa de Ripoll (Girona) vol tornar a presentar-se a les eleccions municipals, en les quals rebutja fer cordons sanitaris a cap altre partit als ajuntaments.
Sí que assegura que no farà "cap renúncia ideològica o programàtica per governar", que rebutjaria qualsevol pacte amb Junts si comporta alguna renúncia ideològica o programàtica i que difícilment podria pactar amb Vox si rebutgen polítiques per salvar i potenciar la llengua, cultura i identitat catalanes.