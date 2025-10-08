Orriols (AC) assegura que Illa fingeix "una catalanitat amb la qual internament" no combrega

Critica que els anuncis en habitatge són com una "partida de Monopoly"
BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -
La líder d'Aliança Catalana al Parlament, Sílvia Orriols, ha retret al president de la Generalitat, Salvador Illa, "fingir una catalanitat amb la qual internament tots sabem que no combrega".
Així ho ha dit durant la seva intervenció en el debat de política general (DPG) aquest dimecres a la tarda, en la qual també ha criticat que la Generalitat governa "a cop de decret llei" i sense pressupostos aprovats.
Ha retret a Illa la seva "desconnexió del país" perquè, diu, aborda la inseguretat amb més mossos d'esquadra, més jutjats i més política, en lloc de demanar l'expulsió dels immigrants que cometen delictes, la qual cosa segons ella és l'arrel del problema.
D'altra banda, s'ha referit al que considera una sobredimensió de l'administració pública que, argumenta, és una de les raons per la qual els catalans han perdut la confiança en els representants polítics: "La sensació que tenim tots és que ja no només Espanya ens roba".
En referència al pla de construcció d'habitatge anunciat per Illa, ha dit que el seu discurs semblava una "partida de Monopoly" i ha ironitzat que potser s'ha de guanyar espai al mar per construir tots els habitatges que té programats.
PALESTINA
També s'ha referit a un altre dels anuncis d'Illa, el programa Catalunya Casa d'Acollida Palestina: "Diu eufòric que vol convertir Catalunya en una casa d'acollida per als naturals palestins, un territori infestat de terrorisme i de barbàrie".
Ha criticat la Global Sumud Flotilla, que ha qualificat d'embarcacions "buides d'ajuda humanitària que van protagonitzar diverses festes en alta mar".