Orriols (AC) assegura que "era previsible" que Junts descartés una moció de censura contra ella

GIRONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -

L'alcaldessa de Ripoll (Girona) i líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha assegurat que "era previsible" que Junts prengués la decisió de descartar una moció de censura contra el seu govern municipal, tot i admetre que temia que prosperés.

"Com que anaven declarant que sí que ho farien, que era inevitable i que arribarien a aquest acord i que s'entendrien, doncs evidentment, el temor hi era", ha sostingut en unes declaracions als mitjans aquest dimarts recollides per Europa Press.

Així, Orriols ha dit que el grup municipal --textualment-- està content i satisfet de poder continuar governant a Ripoll i, a més, amb uns pressupostos que permetran desenvolupar el seu programa electoral: "N'hem sortit victoriosos".