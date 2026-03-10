Orriols diu que acolliria iranians perquè són persones "occidentalitzades"

Demana eleccions a Catalunya i acusa Puigdemont d'abandonar els catalans i de no conèixer-ne la realitat
BARCELONA, 10 març (EUROPA PRESS) -
La líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha assegurat aquest dimarts que acolliria iranians com a conseqüència de la guerra al Pròxim Orient perquè són "persones absolutament occidentalitzades".
"Rebria aquelles persones perseguides pel règim dels aiatol·làs perquè són persones plenament occidentalitzades que lluiten per imposar la civilització a la barbàrie. Evidentment que els acolliria", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Després de manifestar que observa amb esperança la guerra al Pròxim Orient per la possibilitat que caigui "un dels règims més terrorífics que existeixen avui al món", ha acusat el president del Govern central, Pedro Sánchez, de reaccionar amb ambigüitat i mediocritat perquè, a parer seu, no ha estat capaç de posar-se del costat dels drets humans.
En preguntar-li si hi enviaria l'exèrcit si fos presidenta d'un país, ha manifestat que ho haurien d'estudiar, si bé defensa que abans ho haurien de consultar amb la població civil.
També ha negat que el seu partit tingui vincles econòmics amb Israel, país que defensen "per una qüestió de principis", i ha explicat que AC es finança amb les contribucions de la militància i que no han tocat ni un euro de les retribucions públiques que han rebut del Parlament.
MESQUITES
Sobre si tancaria totes les mesquites establertes a Catalunya, ha assenyalat que tancaria les que pregonen una visió literal de l'Islam, que xifra en un terç, perquè són "un focus de radicalització".
"Totes aquestes mesquites, evidentment, han de ser clausurades i les associacions islàmiques que les gestionen han de ser il·legalitzades. I totes les persones que han contribuït en el procés de radicalització han de ser deportades", ha sostingut.
Per Orriols, aquest culte atempta contra els drets humans, contra el drets dels homosexuals i els drets dels no musulmans, i ha qualificat de "barbàrie" el que recull l'Alcorà, el llibre sagrat de l'Islam.
"No és com el cas de la Bíblia, en què també hi ha frases absolutament descontextualitzades, però la gràcia de tot és que els cristians sabem contextualitzar. O sigui, no interpretem literalment", ha afegit.
INDEPENDÈNCIA
Sobre com faria la independència, ha exposat que s'han d'estudiar els possibles escenaris que se'n poden derivar, tenir un finançament garantit i un mínim de suport internacional garantit: "El que no pots fer és aventurar-te a una proclamació d'independència com la que van viure i que ens ha ridiculitzat a tot Europa".
En cas que Espanya suspengués l'autonomia catalana, Orriols considera que Catalunya hi hauria de respondre "no lliurant-se als tribunals espanyols ni anant-se'n a Waterloo perquè el capità és l'últim que ha d'abandonar el vaixell".
"Si prenc aquesta decisió i la tiro endavant amb determinació, jo no abandonaria el país ni els catalans", ha subratllat la líder d'AC en referència a l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont.
Tot i que apunta que no ha parlat mai amb Puigdemont i que no tenen cap relació amb Junts, creu que el líder d'aquesta formació no és conscient del que passa a Catalunya en viure a Bèlgica.
"I per tant no pot fixar polítiques perquè no és conscient de la realitat que estem vivint. Només es guia pel que li arriba de tercers, i així no es pot governar un país", ha incidit.
PRESSUPOSTOS
Malgrat l'esmena a la totalitat que han presentat als pressupostos, ha vaticinat que ERC en permetrà l'aprovació perquè, a parer seu, ni els republicans ni altres formacions volen que s'avancin les eleccions.
"Què faran? Aprovar-li els pressupostos o s'acabaran abstenint tots en segona volta perquè els pugui aprovar en solitari", ha augurat Orriols, que defensa que el més lícit seria que es convoquessin eleccions.
ALCALDIA
La també alcaldessa de Ripoll (Girona) ha reiterat que prioritza aquest càrrec perquè és "una tasca molt més intensiva" que la de ser diputada al Parlament, on ha criticat el cordó sanitari que els apliquen determinades formacions i ha justificat el fet d'assistir a poques comissions perquè només són dues diputades.
A més de reivindicar que per mèrits propis ha aconseguit ser on és i no pas per ser dona, ha criticat la política de quotes, ha negat haver viscut situacions masclistes en política i creu que hi ha un "feminisme radical que aposta per combatre de manera bel·ligerant l'home només pel simple fet de ser home".