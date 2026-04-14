Orriols (AC): "Acabo de liquidar (sense voler) l'agrupació local ripollesa del PSC"

Lorena Sopêna - Europa Press
GIRONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -
La líder d'Aliança Catalana (AC) i alcaldessa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, ha celebrat la dissolució aquest dimarts de l'agrupació del PSC a Ripoll, arran de la crisi oberta per l'abstenció dels 2 regidors del partit al seu projecte de pressupostos del municipi.
"Tant dir-me en Salvador Illa que fracassaré i acabo de liquidar (sense voler) l'agrupació local ripollesa del PSC", ha sostingut Orriols en una publicació a X recollida per Europa Press.
A partir d'ara serà una gestora la que es posarà al capdavant del PSC de Ripoll, i es treballa per crear un "projecte alternatiu de progrés" per al municipi.