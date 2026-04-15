Oriol Pinya (Abac Capital) defensa el paper del capital privat com a dinamitzador de l'economia

BARCELONA 15 abr. (EUROPA PRESS) -
El CEO d'Abac Capital, Oriol Pinya, ha defensat el paper del capital privat com a dinamitzador de l'economia i l'ha definit com un soci estratègic per a les empreses en creixement: "Les economies on hi ha més capital privat solen ser més dinàmiques, més innovadores i tenen més capacitat de transformació".
Ho ha dit aquest dimecres en el I Encuentro 'Protagonistas que van más allá', organitzat per Grant Thornton i el Círculo Ecuestre a Barcelona, en què ha valorat l'evolució del 'private equity' a Espanya i la seva consideració per part del sector públic, informa el Círculo Ecuestre en un comunicat.
Segons Pinya, a Espanya s'han posat en marxa programes públics que han estat molt útils per canalitzar fons i el sector públic ha entès que "invertir a través de gestors professionals té més sentit que fer-ho directament, perquè dirigir aquestes empreses requereix especialització i incentius adequats".
Així, ha celebrat aquest canvi de paradigma i ha considerat que el capital privat ha passat de ser una eina merament financera a convertir-se en un soci estratègic per a les empreses.
També ha identificat dues grans tendències estructurals que marcaran l'ecosistema empresarial en els pròxims anys: la sostenibilitat, entesa com una transformació real dels models de negoci, i la intel·ligència artificial: "Em sembla una transformació espectacular. De la mateixa manera que en el seu moment va caldre aprendre a fer servir Excel, PowerPoint o internet, ara cal aprendre a treballar amb IA".