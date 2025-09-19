Oriol López (ERC) substituirà al Parlament Ruben Wagensberg, que va deixar l'acta aquest dimarts

BARCELONA 19 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general adjunt d'ERC, Oriol López, serà el nou diputat dels republicans al Parlament després que Ruben Wagensberg comuniqués dimarts que deixava l'acta de diputat i la vida política institucional.
En un comunicat aquest divendres, ERC recorda que López entrarà com a diputat al Parlament perquè va ocupar el lloc número 15 de la llista per Barcelona en les eleccions catalanes del 2024.
López va ser elegit el 2009 com a regidor a Mollet del Vallès (Barcelona), on va exercir com a portaveu del grup municipal fins al 2023, i el 2021 va entrar a l'executiva del partit com a secretari de Coordinació Municipal i Ciutats Grans, després d'assumir el 2023 la sots-secretaria general de Coordinació Interna, i va ser nomenat secretari general adjunt en l'últim congrés del partit.